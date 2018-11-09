Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве москвички в лифте

Солнцевский районный суд арестовал на два месяца Ровшана Шабанова, который подозревается в убийстве женщины в лифте жилого дома в Москве.
Шабанов будет находиться под стражей до 8 января 2019 года. Сейчас следствие проверяет подозреваемого на причастность к совершению других преступлений.
Вечером 6 ноября в лифте одной из многоэтажек на юго-западе Москвы было обнаружено тело женщины со множеством ножевых ранений. У убитой похитили кошелёк и сумку с продуктами.
По подозрению в совершении преступления был задержан 27-летний мужчина. Он признал свою вину.
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