Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве москвички в лифте

Под стражей 27-летний преступник будет находиться до начала января следующего года.

Солнцевский районный суд арестовал на два месяца Ровшана Шабанова, который подозревается в убийстве женщины в лифте жилого дома в Москве.

Шабанов будет находиться под стражей до 8 января 2019 года. Сейчас следствие проверяет подозреваемого на причастность к совершению других преступлений.

Вечером 6 ноября в лифте одной из многоэтажек на юго-западе Москвы было обнаружено тело женщины со множеством ножевых ранений. У убитой похитили кошелёк и сумку с продуктами.

По подозрению в совершении преступления был задержан 27-летний мужчина. Он признал свою вину.