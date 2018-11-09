Трое малышей погибли при пожаре в частном доме в Волгоградской области

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Трое малышей погибли при пожаре в частном доме в Волгоградской области

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Трое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в городе Ленинске Волгоградской области. Тела малышей обнаружили после ликвидации возгорания, сообщили в региональном МЧС.

Жертвами трагедии стали малыши в возрасте шести месяцев, двух и четырёх лет.

Мама детей в этот момент была во дворе. Когда она увидела, что в доме начался пожар, то сразу же позвонила в МЧС и побежала на помощь детям. Однако огонь уже вовсю полыхал и она не смогла пробраться к малышам.

Причина ЧП пока не известна.

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