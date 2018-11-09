Вучич заявил, что уважает Россию и Путина

Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с вице-премьером РФ Юрием Борисовым заявил, что между Москвой и Белградом исключительно дружеские отношения.

По словам сербского лидера, Россия и Сербия — "искренние друзья". Кроме того он заявил, что уважает президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".

В свою очередь первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич после встречи с Борисовым подтвердил, что заседание межправительственного комитета по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле состоится в первой половине следующего года.