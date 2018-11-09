В американской школе шум водонагревателя перепутали со стрельбой

Реальную картину происходящего установили только по прибытии сотрудников правоохранительных органов.

Администрация одной из школ в Северной Каролине перепутала шум водонагревателя с пистолетными выстрелами. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Известно, что сотрудники школы услышали звуки выстрелов и вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители установили, что "стрелком" является неисправный прибор для нагрева воды.

В школьной администрации поблагодарили полицейских за работу и отметили оперативность, с которой наряд прибыл на вызов.