Путин и Назарбаев подписали план совместных действий двух стран до 2021 года

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Путин и Назарбаев подписали план совместных действий двух стран до 2021 года

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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Фото: © РИА "Новости" / Михаил Климентьев

Российский и казахстанский лидеры Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев подписали в Петропавловске 9 ноября план совместных действий двух государств до 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны также подписали ещё пять документов. В частности, речь идёт о меморандуме о намерениях в рамках программы приграничного сотрудничества, протоколе о внесении изменений в соглашения между российским и казахстанским правительствами о пересечении государственной границы России и Казахстана от 3 декабря 2006 года.

Документы были подписаны по итогам XV Форума межрегионального сотрудничества РФ и Республики Казахстан

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