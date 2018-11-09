"Преданы минскому процессу". ЕС не признаёт выборы в Донбассе

Еврокомиссар Йоханнес Хан заявил, что Евросоюз не признаёт результаты предстоящих выборов в Донбассе, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что ЕС уважает минские договорённости, однако предстоящие выборы не смогут способствовать решению проблемы. Именно поэтому Евросоюз не признаёт их.

Ранее Лайф сообщал, что секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов грозится наказать организаторов выборов в ДНР и ЛНР. Напомним, 11 ноября в Донбассе пройдут выборы глав и депутатов Донецкой и Луганской народных республик.