Упал и умер. В Ростовской области выясняют причину гибели студента в вузе

Следователи пытаются установить, что происходило до того, как молодой человек пришёл на занятия.

В Ростовской области спустя месяц возбудили уголовное дело по факту смерти 18-летнего студента в аудитории вуза в городе Шахты. Как сообщили в региональном управлении СК России, инцидент произошёл 4 октября.

Отмечается, что молодой человек пришёл в аудиторию, однако во время занятия ему стало плохо.

— Его состояние здоровья резко ухудшилось, он упал и перестал подавать признаки жизни, — говорится в сообщении.

Отмечается, что он скончался до того, как на место приехали медики. В настоящий момент следователи выясняют, что происходило до того, как студент пришёл на учёбу.

Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".