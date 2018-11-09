Во дворе дома в Петербурге нашли мохноногого сыча с травмой головы

Птице будет назначено лечение, после прохождения которого она отправится в естественную среду.

Во дворе дома на улице Маяковского в Санкт-Петербурге местные жители обнаружили мохноногого сыча с черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации.

Определить, какая именно птица, удалось лишь после приезда представителей Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Стоит отметить, что пернатый занесён в Красную книгу Санкт-Петербурга. В итоге сыч был доставлен в центр реабилитации диких животных "Сирин".