Мстил за насмешки. Калифорнийский стрелок публиковал видео бойни в Instagram

Следователи обратились к представителям социальной сети с просьбой удалить аккаунт преступника.

Бывший американский морпех Иэн Лонг, устроивший стрельбу в одном из баров города Саузанд-Оакс в штате Калифорния, публиковал видео с места бойни в своём аккаунте в "Инстаграме". Об этом сообщает портал TMZ.

По данным издания, правоохранители обнаружили их спустя несколько часов после трагедии и обратились в социальную сеть с просьбой удалить его аккаунт.

Бывшая одноклассница Лонга отметила, что он в детстве подвергался насмешкам со стороны одноклассников из-за своего зрения. По словам девушки, в момент стрельбы некоторые из них находились в том баре и именно личная месть была мотивом преступления.

Напомним, неизвестный открыл огонь во время вечеринки для студентов в одном из баров в Калифорнии. Очевидцы слышали около 30 выстрелов. Также сообщается, что напавший сначала забросал помещение дымовыми шашками. По последним данным, погибло 12 человек, сам стрелок был ликвидирован.