СК оценит действия диспетчера, не вызвавшего полицию во время убийства в лифте

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СК оценит действия диспетчера, не вызвавшего полицию во время убийства в лифте

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Следователи оценят действия диспетчера, который не вызвал полицию во время нападения на женщину в лифте жилого дома на юго-западе Москвы, в результате которого она была жестоко убита.

— Следственными органами в рамках расследования будет дана процессуальная оценка действиям диспетчера лифта, не отреагировавшего на вызов о совершении преступления и не осуществившего вызов сотрудников полиции, — приводит слова старшего помощника руководителя Главного Следственного управления СКР по Москве Юлии Ивановой ТАСС.

Вечером 6 ноября в одной из многоэтажек на юго-западе Москвы было найдено тело женщины с множественными ножевыми ранениями. Подозреваемого задержали во время совершения ограбления в районе Ново-Переделкина. Позднее выяснилось, что во время нападения женщина случайно нажала кнопку вызова диспетчера, но это её не спасло.

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