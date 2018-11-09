СК оценит действия диспетчера, не вызвавшего полицию во время убийства в лифте

Следователи оценят действия диспетчера, который не вызвал полицию во время нападения на женщину в лифте жилого дома на юго-западе Москвы, в результате которого она была жестоко убита.

— Следственными органами в рамках расследования будет дана процессуальная оценка действиям диспетчера лифта, не отреагировавшего на вызов о совершении преступления и не осуществившего вызов сотрудников полиции, — приводит слова старшего помощника руководителя Главного Следственного управления СКР по Москве Юлии Ивановой ТАСС.

Вечером 6 ноября в одной из многоэтажек на юго-западе Москвы было найдено тело женщины с множественными ножевыми ранениями. Подозреваемого задержали во время совершения ограбления в районе Ново-Переделкина. Позднее выяснилось, что во время нападения женщина случайно нажала кнопку вызова диспетчера, но это её не спасло.