В Самаре началась доследственная проверка по факту взрыва на полигоне

На месте происшествия работают специалисты. Опрашиваются очевидцы произошедшего.

Следователи начали доследственную проверку по факту взрыва на испытательном полигоне в Самарской области. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ.

Напомним, примерно в 16 часов по местному времени на территории испытательного полигона боеприпасов в Чапаевске Самарской области сдетонировал зенитный снаряд. Ранения получили четыре человека. Их госпитализировали.

— По данному факту начата доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно-криминалистическая группа, которая в ближайшее время приступит к осмотру места происшествия, — говорится в сообщении СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.