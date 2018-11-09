Мэр Симферополя Игорь Лукашев подал в отставку

Мэр Симферополя Игорь Лукашев написал заявление об отставке. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании по проблемам Симферополя.
— Я предложил Игорю Михайловичу Лукашеву написать заявление об увольнении с этой должности. Он моё пожелание выполнил, — сказал Аксёнов на совещании.
По его словам, отставка связана с накопившимися проблемами с уборкой мусора в городе, дорогами и другими вопросами.
Игорь Лукашев возглавил Симферополь в сентябре 2017 года. На этом посту он сменил Геннадия Бахарева, которого также раскритиковали за плохую организацию работы в городе.
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