В Генштабе Украины заявили, что не препятствуют работе капелланов УПЦ

Утверждается, что решение по поводу религиозной организации, от которой будет осуществляться отбор капелланов, принимается только лишь на основе запросов военных.

В украинском Генштабе вооружённых сил заявили, что не препятствуют работе капелланов УПЦ. Об этом говорится в сообщении штаба, опубликованном на странице в "Фейсбуке".

Как писал Лайф, ранее в канонической Украинской православной церкви заявили, что Генштаб этой страны запретил пускать в воинские части священников УПЦ, однако пресс-служба военного органа утверждает, что эта информация "является неправдивой и манипулятивной".

В то же время сообщается, что решение касаемо религиозной организации, от которой будет осуществляться отбор капелланов, принимается на основе запросов военнослужащих и никаких других распорядительных документов по этому вопросу в ВС Украины нет.

Отметим, каноническая УПЦ многократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. Ранее зампредседателя отдела УПЦ по взаимодействию с вооружёнными силами архимандрит Лука выразил мнение, что меры в религиозной сфере, принимаемые на Украине, связаны с проводимой государством политикой по дискриминации Православной церкви.