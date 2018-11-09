СК проверяет действия кондуктора, которая высадила школьницу в Тюмени

В Тюмени прокуратура проводит проверку по факту информации в СМИ о том, что кондуктор автобуса высадила 11-летнюю девочку, которая сначала села не в тот автобус, а после у неё закончились деньги. Об этом сообщает областное Следственное управление СК РФ.

В случае, если информацию удастся подтвердить, действиям женщины будет дана правовая оценка, а по итогам проверки принято процессуальное решение.

Напомним, в Тюмени 11-летняя школьница пять часов шла домой пешком из-за того, что села не на тот автобус, а кондукторы отказались помочь ребёнку, так как у него закончились деньги и нечем было оплатить проезд.