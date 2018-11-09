Трамп пожелал скорейшего выздоровления судье, сломавшей рёбра

Глава Белого дома надеется, что она сможет выполнять свои обязанности в течение многих лет.

Президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления 85-летней судье Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург, которая накануне была госпитализирована с переломами рёбер.

— Я не могу сказать, что она полностью на моей стороне, но я желаю ей всего хорошего, надеюсь, она поправится и будет служить в Верховном суде много-много лет, — заявил американский лидер журналистам перед тем, как отправиться во Францию.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Гинзбург упала в своём офисе, в результате чего повредила себе несколько рёбер.

Глава Белого дома также отметил, что, несмотря на то что судья в ходе предвыборной кампании говорила много неподобающих вещей о нём, она уже принесла свои извинения.