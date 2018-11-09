Трамп пожелал скорейшего выздоровления судье, сломавшей рёбра

Президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления 85-летней судье Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург, которая накануне была госпитализирована с переломами рёбер.
— Я не могу сказать, что она полностью на моей стороне, но я желаю ей всего хорошего, надеюсь, она поправится и будет служить в Верховном суде много-много лет, — заявил американский лидер журналистам перед тем, как отправиться во Францию.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Гинзбург упала в своём офисе, в результате чего повредила себе несколько рёбер.
Глава Белого дома также отметил, что, несмотря на то что судья в ходе предвыборной кампании говорила много неподобающих вещей о нём, она уже принесла свои извинения.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени