Трамп пошутил, что в долгом подсчёте голосов на выборах виновата Россия

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Трамп пошутил, что в долгом подсчёте голосов на выборах виновата Россия

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Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Подсчёт голосов в американских штатах Джорджия и Флорида продолжается уже почти неделю.

Президент США Дональд Трамп пошутил, что в долгом подсчёте голосов на губернаторских выборах, вероятно, следует винить Россию. Об этом американский лидер написал в "Твиттере".

— Они, значит, только сейчас находят голоса во Флориде и Джорджии, а выборы были при этом во вторник? Давайте обвиним русских и потребуем от президента Путина немедленно извиниться, — гласит сообщение.

Подсчёт голосов в штатах Джорджия и Флорида продолжается уже почти неделю. Демократы в этих штатах требуют пересчёта, ссылаясь на то, что есть ещё не учтённые голоса.

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