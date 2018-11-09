Трамп пошутил, что в долгом подсчёте голосов на выборах виновата Россия

Президент США Дональд Трамп пошутил, что в долгом подсчёте голосов на губернаторских выборах, вероятно, следует винить Россию. Об этом американский лидер написал в "Твиттере".
— Они, значит, только сейчас находят голоса во Флориде и Джорджии, а выборы были при этом во вторник? Давайте обвиним русских и потребуем от президента Путина немедленно извиниться, — гласит сообщение.
Подсчёт голосов в штатах Джорджия и Флорида продолжается уже почти неделю. Демократы в этих штатах требуют пересчёта, ссылаясь на то, что есть ещё не учтённые голоса.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени