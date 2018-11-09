"Я вас не предам". Водитель в ХМАО подкинул сотруднику ДПС 15 тыс. руб — видео

Сейчас в отношении мужчины заведено уголовное дело за незаконные действия по статье о покушении на дачу взятки.

Водитель пикапа в ХМАО подкинул на сиденье инспектору ДПС 15 тысяч рублей взятки, чтобы избежать составления протокола за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает региональное управление СУ СК России.

«Я вас не предам! Мы с вами больше не знакомы…»



Водитель отечественного пикапа в ХМАО подкинул на сиденье инспектору ДПС 15 тыс. рублей, пытаясь избежать составления протокола за нарушение ПДД. Уголовное дело о покушении на дачу взятки передано в суд pic.twitter.com/AFt9FMlZPY — Следственный комитет (@sledcom_rf) 9 ноября 2018 г.

— Я вас не предам! Мы с вами больше не знакомы, — сказал водитель сотруднику ДПС.

Патрульный предупредил мужчину, что за это грозит уголовная ответственность, но шофёр настаивал на своём. После этого сотрудник ГИБДД вызвал полицию.

Сейчас в отношении мужчины заведено уголовное дело за незаконные действия по статье о покушении на дачу взятку. Санкция предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.