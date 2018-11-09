"Я вас не предам". Водитель в ХМАО подкинул сотруднику ДПС 15 тыс. руб — видео

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"Я вас не предам". Водитель в ХМАО подкинул сотруднику ДПС 15 тыс. руб — видео

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Сейчас в отношении мужчины заведено уголовное дело за незаконные действия по статье о покушении на дачу взятки.

Водитель пикапа в ХМАО подкинул на сиденье инспектору ДПС 15 тысяч рублей взятки, чтобы избежать составления протокола за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает региональное управление СУ СК России.

— Я вас не предам! Мы с вами больше не знакомы, — сказал водитель сотруднику ДПС.

Патрульный предупредил мужчину, что за это грозит уголовная ответственность, но шофёр настаивал на своём. После этого сотрудник ГИБДД вызвал полицию.

Сейчас в отношении мужчины заведено уголовное дело за незаконные действия по статье о покушении на дачу взятку. Санкция предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

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