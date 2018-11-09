СМИ: Порошенко не принял прошение Луценко об отставке

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СМИ: Порошенко не принял прошение Луценко об отставке

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Президент Украины Петр Порошенко (справа) и генеральный прокурор Юрий Луценко. 

При принятии такого решения президент Незалежной исходил из вотума доверия генпрокурора в украинском парламенте.

Украинский лидер Пётр Порошенко не удовлетворил прошение генерального прокурора страны Юрия Луценко об отставке. Об этом сообщает издание "Украинская правда".

— Президент вернул заявление генпрокурору, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте и перед ним стоят важные задачи, — отметил источник издания.

Как уже сообщал Лайф, Луценко объявил о готовности уйти в отставку, когда в Верховной раде заслушивали доклады о деле гражданской активистки Екатерины Гандзюк, которая скончалась 4 ноября. Политологи связывают возможную отставку Луценко с грядущей избирательной кампанией в стране.

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