СМИ: Порошенко не принял прошение Луценко об отставке

Украинский лидер Пётр Порошенко не удовлетворил прошение генерального прокурора страны Юрия Луценко об отставке. Об этом сообщает издание "Украинская правда".
— Президент вернул заявление генпрокурору, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте и перед ним стоят важные задачи, — отметил источник издания.
Как уже сообщал Лайф, Луценко объявил о готовности уйти в отставку, когда в Верховной раде заслушивали доклады о деле гражданской активистки Екатерины Гандзюк, которая скончалась 4 ноября. Политологи связывают возможную отставку Луценко с грядущей избирательной кампанией в стране.
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