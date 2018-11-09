Выехал на встречку. Футболист спровоцировал ДТП со смертельным исходом

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Выехал на встречку. Футболист спровоцировал ДТП со смертельным исходом

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Фото: © Pixabay

Игрок уже подтвердил полицейским данную информацию. Известно, что в момент аварии он был трезв.

Южнокорейский футболист Ли Чанмин стал виновником ДТП, в котором погиб пассажир другого автомобиля. Об этом сообщает Inquirer Sports.

<p>Фото: © j<a href="http://www.jeju-utd.com/" target="_blank">eju-utd.com</a></p>

Сообщается, что игрок команды "Чеджу Юнайтед" выехал на встречную полосу, где и столкнулся с другой машиной. В результате происшествия водитель получил серьёзные повреждения, а его 68-летняя пассажирка погибла.

Сам Чанмин подтвердил информацию о том, что выехал на встречку. Известно, что спортсмен в момент ДТП был трезв.

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