Выехал на встречку. Футболист спровоцировал ДТП со смертельным исходом

Игрок уже подтвердил полицейским данную информацию. Известно, что в момент аварии он был трезв.

Южнокорейский футболист Ли Чанмин стал виновником ДТП, в котором погиб пассажир другого автомобиля. Об этом сообщает Inquirer Sports.

Сообщается, что игрок команды "Чеджу Юнайтед" выехал на встречную полосу, где и столкнулся с другой машиной. В результате происшествия водитель получил серьёзные повреждения, а его 68-летняя пассажирка погибла.

Сам Чанмин подтвердил информацию о том, что выехал на встречку. Известно, что спортсмен в момент ДТП был трезв.