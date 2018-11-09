Выехал на встречку. Футболист спровоцировал ДТП со смертельным исходом

Южнокорейский футболист Ли Чанмин стал виновником ДТП, в котором погиб пассажир другого автомобиля. Об этом сообщает Inquirer Sports.
Сообщается, что игрок команды "Чеджу Юнайтед" выехал на встречную полосу, где и столкнулся с другой машиной. В результате происшествия водитель получил серьёзные повреждения, а его 68-летняя пассажирка погибла.
Сам Чанмин подтвердил информацию о том, что выехал на встречку. Известно, что спортсмен в момент ДТП был трезв.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени