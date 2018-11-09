Крымские археологи нашли уникальное древнегреческое поселение

Предположительно, эллины обосновались на территории современной Керчи в IV—II веках до нашей эры.

Учёные Института археологии Крыма РАН обнаружили уникальное древнегреческое поселение. Оно располагалось за несколько веков до нашей эры на восточной части Крымского полуострова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора института Вадима Майко.

— Поселение Манитра обнаружено на территории Ленинского района, возле села Октябрьское, недалеко от Керчи. Это уникальное поселение, потому как, во-первых, была раскопана огромная площадь, более четырёх тысяч квадратных метров, — приводит агентство слова Майко.

Археолог отметил, что найденная деревня датируется IV—II веками до нашей эры. Также, по его словам, специалисты впервые сталкиваются с такой плотной застройкой древнего сельского поселения.