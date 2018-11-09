В московском метро запустили "Дальневосточный экспресс"

На Кольцевой линии московского метро в пятницу, 9 ноября, запустили тематический поезд "Дальневосточный экспресс".
Это уже третий поезд, посвящённый Дальнему Востоку. Начальник столичной подземки Виктор Козловский на церемонии запуска поезда назвал это "хорошей традицией", сообщает РИА "Новости".
Запуск поезда приурочен к Дням Дальнего Востока, которые пройдут в столице с 3 по 9 декабря на Тверской площади и с 13 по 15 декабря на Краснопресненской набережной.
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