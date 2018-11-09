На Украине полицейские сбили пьяного велосипедиста

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На Украине полицейские сбили пьяного велосипедиста

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Фото: © РИА Новости

В Закарпатье полицейский автомобиль сбил пьяного велосипедиста. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на представителей областного управления полиции.

Инцидент произошёл в городе Берегово. Мужчина переезжал дорогу в неустановленном месте. Во время движения его зацепил полицейский патрульный автомобиль.

Пострадавшим оказался местный житель 1974 года рождения. У него диагностировали перелом ноги. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

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