В результате теракта в Сомали погибло 20 человек

Сначала прогремело три взрыва, однако после того, как на место происшествия прибыли медики, прозвучал четвёртый.

В Сомали в результате теракта в столице, городе Могадишо, погибло по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Взрывы прогремели в районе отеля Sahafi Hotel. Сообщается, что сначала прогремело три взрыва, однако после того, как на место происшествия прибыли медики, прозвучал четвёртый.

Известно, что теракт произошёл неподалёку от Департамента уголовных расследований полиции страны. Отмечается, что четверо боевиков были ликвидированы при попытке войти в отель через дырку, которая образовалась в результате взрывов.

По данным агентства, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Аш-шабаб"*.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.