Затхлая и "резинистая". Названа самая невкусная брынза на российских прилавках

Эксперты проверили сыр шести разных брендов, и некоторые образцы привели в ужас дегустаторов своими запахом и вкусом.

Специалисты "Росконтроля" попробовали брынзу разных производителей и составили рейтинг качества продукта. В лабораторию принесли сыр марок "Сербская брынза", Arla Apetina, President, "Предгорье Кавказа", "Брынза из Углича" и "Милава".

Хуже всех, по мнению экспертов, оказался сыр "Милава": он неприятно поразил исследователей своим затхлым запахом и горьким привкусом, к тому же он чересчур влажный — почти на 60% состоит из воды.

"Брынза из Углича" и Arla Apetina получили неодобрение за "резинистую" консистенцию. В "Росконтроле" предположили, что производители нарушили технологию обработки сырного зерна.

— На появление резинистой консистенции влияет низкое содержание влаги в сыре после прессования, низкое содержание лактозы в сыворотке, — рассказала эксперт Елена Менячихина.

К брынзе Arla Apetina есть и другие претензии: химический анализ выявил в ней противогрибковый антибиотик натамицин и консервант сорбат калия.

А звания самого лучшего сыра этого сорта удостоилась "Сербская брынза" — её сочли самой вкусной и безопасной по химическим и микробиологическим показателям.