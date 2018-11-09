Украину могут исключить из европейского энергосообщества

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Украину могут исключить из европейского энергосообщества

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Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Причиной этому может стать украинская политика, проводимая в отношении поставщиков газа.

Украина может оказаться за бортом европейского энергетического сообщества (ЕЭС). Такие санкции к государству могут быть приняты из-за продления режима спецобязательств для компании "Нафтогаз". По этому постановлению компания вынуждена продавать газ населению страны ниже рыночной стоимости.

Европейские чиновники уже предупредили Киев о последствиях, вызванных таким решением.

— Предварительный анализ, проведённый секретариатом, обнаружил серьёзные несоответствия новых обязательств требованиям, установленным законом, и создаёт основания для непропорционального и дискриминационного поведения присутствующих на рынке компаний, — цитирует ТАСС слова главы секретариата ЕЭС Янеза Копача.

Ранее стало известно, что "Нафтогаз" подал в суд на Кабмин Украины. Компания хочет отсудить 6,5 млрд гривен, которые потеряла, выполняя специальные обязательства, возложенные украинским правительством.

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