Украину могут исключить из европейского энергосообщества

Украина может оказаться за бортом европейского энергетического сообщества (ЕЭС). Такие санкции к государству могут быть приняты из-за продления режима спецобязательств для компании "Нафтогаз". По этому постановлению компания вынуждена продавать газ населению страны ниже рыночной стоимости.
Европейские чиновники уже предупредили Киев о последствиях, вызванных таким решением.
— Предварительный анализ, проведённый секретариатом, обнаружил серьёзные несоответствия новых обязательств требованиям, установленным законом, и создаёт основания для непропорционального и дискриминационного поведения присутствующих на рынке компаний, — цитирует ТАСС слова главы секретариата ЕЭС Янеза Копача.
Ранее стало известно, что "Нафтогаз" подал в суд на Кабмин Украины. Компания хочет отсудить 6,5 млрд гривен, которые потеряла, выполняя специальные обязательства, возложенные украинским правительством.
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