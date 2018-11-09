"Можно пережить и побороть". Елена Темникова рассказала о своей болезни

Российская певица Елена Темникова рассказала, что страдает аутоиммунным заболеванием. Соответствующий пост исполнительница опубликовала на своей странице в "Инстаграме".
— У меня аутоиммунное. И как побочка — проблемы с кожей на лице. И это самая лёгкая побочка. Её можно пережить и побороть, — сказала она.
Решение рассказать об этом певица приняла после того, как в СМИ появилась информация о её наркозависимости, но Темникова заверяет, что никогда в жизни не принимала запрещённых препаратов.
— Любая лаборатория на планете может взять мои волосы (или что там нужно) и констатировать, что я никогда ничего в жизни не употребляла, — продолжила исполнительница.
Певица отметила, что её адвокаты будут подавать в суд против изданий, которые распространили лживую информацию.
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