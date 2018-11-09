Посольство России в США приспустило флаг из-за стрельбы в Калифорнии

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Посольство России в США приспустило флаг из-за стрельбы в Калифорнии

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Фото: © Twitter / Russia in USA

Посольство России в США приспустило флаг в память о погибших в стрельбе в баре в городе Таузанд-Окс (штат Калифорния). Соответствующее сообщение опубликовано в аккаунте дипмиссии в Twitter.

— Флаг российского посольства в Вашингтоне приспущен в знак уважения жертв шокирующего акта насилия в Таузанд-Окс в Калифорнии, — говорится в сообщении.

Напомним, неизвестный открыл огонь во время вечеринки для студентов в одном из баров в Калифорнии. Очевидцы слышали около 30 выстрелов. Также сообщается, что напавший сначала забросал помещение дымовыми шашками. По последним данным, погибло 12 человек, сам стрелок был ликвидирован.

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