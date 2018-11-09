Посольство России в США приспустило флаг из-за стрельбы в Калифорнии

Посольство России в США приспустило флаг в память о погибших в стрельбе в баре в городе Таузанд-Окс (штат Калифорния). Соответствующее сообщение опубликовано в аккаунте дипмиссии в Twitter.

The flag at the Russian Embassy in Washington, DC flying at half-staff in respect for victims of the shocking act of violence in #ThousandOaks#California pic.twitter.com/HE8HnuHcwD — Russia in USA (@RusEmbUSA) 9 ноября 2018 г.

— Флаг российского посольства в Вашингтоне приспущен в знак уважения жертв шокирующего акта насилия в Таузанд-Окс в Калифорнии, — говорится в сообщении.

Напомним, неизвестный открыл огонь во время вечеринки для студентов в одном из баров в Калифорнии. Очевидцы слышали около 30 выстрелов. Также сообщается, что напавший сначала забросал помещение дымовыми шашками. По последним данным, погибло 12 человек, сам стрелок был ликвидирован.