Путин примет участие в реформировании обязательного соцстрахования

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Федерации независимых профсоюзов (ФНП) Михаилом Шмаковым и обсудил с ним реформирование обязательного социального страхования. Шмаков предложил создать специальный орган для работы в этом направлении.

— Мы предложили бы создать, может быть, такой совет по реформированию обязательного социального страхования… под вашим патронатом, при президенте РФ, чтобы эти все межведомственные противоречия можно было бы проще разрешать, — сказал глава ФНП.

Шмаков отметил, что участие главы государства в работе Совета повысило бы энтузиазм всех, кто будет принимать участие в этой деятельности.

Владимир Путин согласился с предложением Михаила Шмакова, хотя и отметил, что за реформирование социального страхования в большей степени отвечает правительство.

— Но я, разумеется, буду принимать в этом участие, — сказал президент.

Шмаков отметил, что в бюджетном кодексе не учитывается специфика Фонда социального страхования и это мешает решать межведомственные спорные вопросы.

Кроме того, он подчеркнул необходимость довести до конца решения Конституционного суда о том, что в МРОТ не входят компенсационные и стимулирующие выплаты и что оклад первого разряда на любой работе не может оказаться ниже минимального размера оплаты труда.