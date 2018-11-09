Хоккейный "Спартак" в следующем сезоне будет играть на новой арене

Московский "Спартак", выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), будет принимать соперников в следующем сезоне на арене "Мегаспорт".
Как указывается в заявлении клубной пресс-службы, договорённость о переезде достигнута с правительством Москвы.
Не исключается вариант, что "Мегаспорт" станет новым домом для спартаковцев на ближайшие два-три года в связи со стартовавшей реконструкцией арены "Сокольники". На ней красно-белые проводили домашние игры вплоть до конца сезона 2017/2018.
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