СМИ: Пригожин организовал официальный обед на встрече Шойгу и ливийского маршала

Российский ресторатор Евгений Пригожин организовал официальный обед на прошедших в Москве переговорах министра обороны РФ Сергея Шойгу и командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

По информации ТАСС, также Пригожин во время встречи глав оборонных ведомств двух стран участвовал в обсуждении культурной программы визита делегации Ливии.

Ранее Лайф писал, что темой переговоров Шойгу и Хафтара была ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке. Также стороны обсудили Северную Африку и вопросы борьбы с международным терроризмом.