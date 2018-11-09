Индонезия заявила об угрозе срыва сделки по Су-35

В Военно-воздушных силах страны предупредили, что из-за американских санкций им, возможно, придётся отказаться от закупки российских истребителей.

Если Вашингтон введёт новые ограничительные меры, Индонезии придётся искать замену российским Су-35, заявил официальный представитель ВВС Индонезии Новьян Самьега. Об этом пишет портал Jane's. По данным издания, то, что контракт на их закупку уже подписан, не будет при этом иметь значения.

Сообщается, что в случае отказа от российских истребителей самой подходящей альтернативой им могут стать американские F-16.

По контракту Россия собиралась поставить Индонезии 11 самолётов Су-35 на общую сумму $1,14 млрд, однако их переправку отложили из-за планов США ввести новые ограничения в рамках Закона "О противодействии противникам США посредством санкций".

Су-35 — многоцелевой сверхманёвренный истребитель, который соответствует большинству характеристик истребителей пятого поколения. Его ввели в эксплуатацию в 2014 году.