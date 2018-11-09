В Монако прошёл митинг из-за дела Рыболовлева

В Монако прошла уличная акция в поддержку двух высокопоставленных полицейских, оказавшихся фигурантами по делу миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Об этом сообщает газета Nice-Matin.

Отмечается, что в митинге приняли участие около 100 местных сотрудников правоохранительных органов, одетых в гражданское. Таким способом они хотели выразить поддержку главе уголовной полиции Монако Кристофу Аге и его заместителю Патрику Фюзари.

Напомним, Дмитрий Рыболовлев вместе с бывшими высокопоставленными чиновниками княжества был задержан в Монако. Бизнесмена обвиняют в коррупции. Позже его выпустили из-под стражи. По данными СМИ, его отпустили под подписку о невыезде. Однако позже представители миллиардера опровергли эту информацию.