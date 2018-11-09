Заместитель министра транспорта Британии подал в отставку из-за Brexit

Заместитель министра транспорта Британии Джо Джонсон подал в отставку из-за того, что правительство идёт к "беспорядочному Brexit".

— Brexit разделил мою страну, разделил политические партии. И разделил семьи, — написал он в своём блоге.

Джонсон также отметил, что голосовал за сохранение Британии в составе ЕС. Он надеялся, что правительство превратит Brexit в успех, но сейчас данная ситуация кажется ему ошибкой.

Замминистра также подчеркнул, что у народа страны нет выбора. По его словам, Британия покинет ЕС с соглашением, которое послужит экономическому ослаблению. Другой же вариант — отсутствие договора. По его мнению, это может обернуться катастрофой для страны.

Также Джонсон добавил, что народу Британии нужно дать право принять конечное решение в этом вопросе.

Напомним, что королевство должно выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года.