"Спартак" может сыграть при пустых трибунах из-за поведения фанатов

УЕФА открыл дисциплинарное дело против футбольного клуба после матча Лиги Европы с "Рейнджерс".

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит дело о поведении болельщиков "Спартака" на матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с шотландской командой "Глазго Рейджерс". Об этом говорится на официальном портале организации.

Красно-белых хотят привлечь к ответственности за использование фанатами пиротехники во время игры, а также за то, что они бросали на поле различные предметы.

Кроме того, болельщиков обвиняют в блокировке проходов и задержке начала матча.

Сообщается, что дело рассмотрят 13 декабря, а это значит, что ближайшие матчи с "Рапидом" (29 ноября) и "Вильярреалом" (13 декабря) "Спартак" проведёт ещё при поддержке болельщиков. А вот в случае выхода в 1/16 финала Лиги Европы российский клуб может сыграть уже при пустых трибунах.

Напомним, 8 ноября "Спартак" обыграл "Рейнжерс" на стадионе "Открытие-арена". Из-за поведения зрителей на трибунах в первом тайме игру приостанавливали на полторы минуты.

Как ранее писал Лайф, УЕФА также завёл дело в отношении ЦСКА, и тоже из-за поведения болельщиков в матче с итальянской "Ромой".