СМИ: ПСЖ зимой может побороться с "Миланом" за футболиста "Зенита" Паредеса

Французский клуб ПСЖ проявляет интерес к аргентинскому легионеру санкт-петербургского "Зенита" Леандро Паредесу.
По информации Mercato365, 24-летнего полузащитника хочет видеть в команде наставник парижан Томас Тухель, попросивший клубных боссов об усилении состава в зимнее трансферное окно.
Также сообщается, что скауты ПСЖ наблюдали за Паредесом во время матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Бордо" — "Зенит".
Напомним, ранее СМИ сообщали о вероятном трансфере Паредеса в "Милан". Отмечалось, что сам футболист, стоимость которого оценивается в €30 млн, согласовал условия сделки с итальянским клубом.
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