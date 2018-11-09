СМИ: ПСЖ зимой может побороться с "Миланом" за футболиста "Зенита" Паредеса

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СМИ: ПСЖ зимой может побороться с "Миланом" за футболиста "Зенита" Паредеса

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Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Отмечается, что 24-летнего аргентинского полузащитника хочет видеть в команде наставник парижан Томас Тухель.

Французский клуб ПСЖ проявляет интерес к аргентинскому легионеру санкт-петербургского "Зенита" Леандро Паредесу.

По информации Mercato365, 24-летнего полузащитника хочет видеть в команде наставник парижан Томас Тухель, попросивший клубных боссов об усилении состава в зимнее трансферное окно.

Также сообщается, что скауты ПСЖ наблюдали за Паредесом во время матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Бордо" — "Зенит".

Напомним, ранее СМИ сообщали о вероятном трансфере Паредеса в "Милан". Отмечалось, что сам футболист, стоимость которого оценивается в €30 млн, согласовал условия сделки с итальянским клубом.

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