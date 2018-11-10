В США на Трампа подали в суд за отказ в предоставлении убежища нелегалам

Правозащитная организация "Американский союз гражданских свобод" подала иск к администрации президента США Дональда Трампа за его отказ в предоставлении убежища нелегалам. Об этом ACLU написала в "Твиттере".

— Увидимся с ними в суде, — говорится в сообщении.

Отмечается, что организация требует отменить указ Трампа.

Напомним, что 9 ноября глава Белого дома подписал прокламацию, из-за которой мигрантов, проникших в США через границу с Мексикой незаконно, лишают права претендовать на убежище.