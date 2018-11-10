СК: Керченский стрелок действовал в одиночку

Следователи детально восстановили, как Росляков перемещался по зданию колледжа и прилегающей территории в день преступления.

Следователи восстановили картину трагедии в керченском колледже и пришли к выводу, что устроивший бойню студент действовал один. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

— Следствием детально установлен путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия. Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку, — сказала Петренко.

Напомним, 17 октября в Керчи 18-летний студент политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в здании учебного заведения. Погибло 20 человек. Более 70 получили ранения.

Также ранее в СМИ появилась информация о том, что стрелок тщательно планировал нападение в колледже и начал готовиться к нему в январе 2018 года.