В Иордании из-за наводнения погибло семь человек

Наводнение, начавшееся 9 ноября, стало причиной гибели семи человек. Кроме того, идёт эвакуация сотен туристов из древнего города Петра.
Пресс-секретарь правительства Иордании Джумана Ганимат сообщила, что из-за стихии пострадало около двух десятков человек, многих местных жителей эвакуировали из-за паводка.
В некоторых районах повышение уровня воды привело к закрытию пустынной автомагистрали, сообщает Associated Press.
Ганимат также добавила, что в Петре находилось более 3600 туристов и сейчас правительство помогает им покинуть опасную зону.
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