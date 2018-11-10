В ООН призвали Трампа принять "караван мигрантов"

В организации заявили, что изучат опубликованный в США запрет на предоставление убежища нелегалам.

В Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) заявили, что юристы сейчас изучают подписанную Трампом директиву о мигрантах. А пока организация считает нужным продолжать принимать в США беженцев из Центральной Америки.

— УВКБ ожидает, что все страны, включая Соединённые Штаты Америки, сделают всё возможное, чтобы любой нуждающийся в убежище и гуманитарной помощи человек незамедлительно и без ограничений мог получить и то и другое в соответствии с Протоколом 1967 года, к которому присоединились США, — сказано в заявлении УВКБ.

Как ранее сообщал Лайф, президент США Дональд Трамп подписал документ, согласно которому мигранты, пересекающие границу с США нелегально, лишаются права претендовать на убежище. До сих пор беженцы, в том числе и нелегалы, могли подавать соответствующие прошения в течение года после прибытия в Штаты. Теперь приезжие получат такую возможность только на контрольно-пропускных пунктах.

Решение главы Белого дома возмутило Американский союз гражданских свобод — правозащитная организация заявила, что подаст в суд на администрацию американского президента.

Напомним, в октябре стало известно, что к границам США движется очередной "караван мигрантов" из Гондураса. В начале ноября Трамп пообещал, что в беженцев, которые станут бросать камни в сторону американских военных, не будут стрелять. В то же время президент США подчеркнул, что кидающих камни будут расценивать как вооружённых.