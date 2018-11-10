Лучший за 15 лет. Пользователи "Кинопоиска" оценили фильм "Дурак"

Читатели "Кинопоиска" назвали фильм "Дурак" режиссёра Юрия Быкова лучшей российской картиной за последние 15 лет. Об этом сообщается на официальном сайте портала.

Отмечается, что лента изменила отношение россиян к отечественному кинематографу.

Также пользователи портала выбрали завершившийся сериал, продолжение которого они хотели бы увидеть, — это "Бригада". Актёром, который часто появляется на экране, но ему всегда рады, стал Константин Хабенский. Будущее российского кинематографа пользователи доверили Ирине Горбачёвой. Героем же поколения выбрали персонажа "Ночного дозора" Антона Городецкого.

А режиссёром, который внёс огромный вклад в русское кино, стал Юрий Быков.