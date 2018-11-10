В Калифорнии пожары уничтожили город-декорацию для фильмов о Диком Западе

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В Калифорнии пожары уничтожили город-декорацию для фильмов о Диком Западе

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Фото: © Flickr/waltarrrrr

В ранчо, купленном в 1927 году, снимали вестерны кинокомпании Paramount Pictures.

Пламя, бушующее в Калифорнии, спалило декорации, которые принадлежали кинокомпании Paramount Pictures, сообщает телекомпания KTLA.

По данным СМИ, сгорели двухэтажные деревянные постройки на территории ранчо в горах Санта-Моника. Там снимали сцены из многих вестернов, в которых действие происходило в Сан-Франциско, городе Тумстоун в штате Аризона или Додж-Сити, штат Канзас.

Сообщается, что территорию площадью примерно в тысячу гектаров Paramount приобрела в 1927 году.

Как ранее писал Лайф, в результате лесных пожаров в Калифорнии погибло пять человек. Пламя почти полностью уничтожило город Парадайс, 27 тысяч человек экстренно покинули свои дома.

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