Не выдержал автокран и машину. В Греции рухнул мост — видео

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Не выдержал автокран и машину. В Греции рухнул мост — видео

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В греческом городе Кавала произошло обрушение автомобильного моста, сообщает телеканал ERT.

Отмечается, что это случилось после того, как по нему проехали восьмиколёсный автокран массой 50 тонн и легковушка. Водители транспортных средств не пострадали.

Как заявили местные власти, часть моста не была рассчитана на массу автокрана.

Из-за обрушения участка длиной 25 метров образовались большие заторы.

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