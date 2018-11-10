Не выдержал автокран и машину. В Греции рухнул мост — видео

В греческом городе Кавала произошло обрушение автомобильного моста, сообщает телеканал ERT.
Отмечается, что это случилось после того, как по нему проехали восьмиколёсный автокран массой 50 тонн и легковушка. Водители транспортных средств не пострадали.
Έπεσε γέφυρα στην Καβάλα.— tkonto_GR (@GrTkonto) 9 ноября 2018 г.
Και κοιτάω την φωτό της είδησης (που φυσικά υπονοεί πως δεν συντηρήθηκε σωστά πριν τρία χρόνια η γέφυρα) και έχουμε και λέμε.
Ο πρόβολος υποχώρησε ακριβώς κάτω από τον γερανό. Μμμμ Μάλιστα.
Ο γερανός κινείται στην άκρη (δεξιά μεριά) του οδοστρώματος >> pic.twitter.com/58KgAnBllx
Как заявили местные власти, часть моста не была рассчитана на массу автокрана.
Έσπασε η γέφυρα στην οδό Νυρεμβέργης #ΑγίαΒαρβάρα #Νυρεμβέργης https://t.co/1RCbFF6SqM pic.twitter.com/FSAM3dxWNf— Βόλτα στην Καβάλα (@kavalawalk) 9 ноября 2018 г.
Из-за обрушения участка длиной 25 метров образовались большие заторы.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени