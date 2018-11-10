Суд Македонии решил срочно отправить экс-премьера страны в тюрьму

По постановлению суда в Скопье, экс-премьер Македонии Никола Груевский должен срочно отправиться в тюрьму для отбывания своего наказания сроком в два года. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что представитель суда, прибывший по месту прописки бывшего премьера, не застал его дома. При этом после получения документа Груевский должен незамедлительно явиться в тюрьму в Скопье. Однако он до сих не пришёл, на данный момент его местонахождение неизвестно.

Напомним, что экс-премьера Македонии Николу Груевского осудили за злоупотребление служебным положением. Как оказалось, он приобрёл автомобиль за 573 тысячи евро на деньги из государственного бюджета.