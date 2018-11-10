"До конца думал о других". Элтон Джон рассказал о последних днях Фредди Меркьюри

Уже после смерти легендарного исполнителя друг получил от него рождественский подарок.

Сэр Элтон Джон написал книгу, в которой приводит подробности последних дней жизни Фредди Меркьюри.

По словам автора, горячо любимый друг сообщил ему о своей болезни в 1987 году, вскоре после того, как врачи поставили диагноз. Джон сказал, что был подавлен новостью и в то же время восхищался силой характера знаменитого музыканта.

— Он знал, что его ждёт смерть, мучительная смерть. Но Фредди был невероятно храбрым. Он делал вид, что ничего не происходит, выступал с Queen, продолжал быть весёлым, эпатажным и невероятно щедрым человеком, каким и был всегда, — сказал Элтон Джон.

freddie mercury and elton john pic.twitter.com/BtjveAk91O — Freddie Mercury (@_bestofreddie) 9 ноября 2018 г.

К началу 90-х состояние Меркьюри ухудшилось настолько, что у Элтона Джона "сердце кровью обливалось" при виде Фредди.

— К концу его тело было покрыто болячками от саркомы Капоши. Он был почти слеп. И был очень слаб, даже чтобы стоять, — написал он.

Автор также рассказал о том, как спустя месяц после смерти Меркьюри получил от него в подарок картину своего любимого художника Генри Скотта Тука.

— Я был просто сломлен и в свои 44 года рыдал как ребёнок. Этот прекрасный человек, умирая от СПИДа, даже в свои последние дни жизни каким-то образом нашёл мне замечательный подарок на Рождество, — рассказал Элтон Джон.

Как ранее писал Лайф, посвящённый Фредди Меркьюри и группе Queen фильм "Богемская рапсодия" возглавил кинопрокат в России и СНГ. Отметим, что в 2017-м гитарист Queen Брайан Мэй также рассказал, что незадолго до своей смерти Фредди лишился стопы, а вскоре после его ухода из жизни появились препараты, благодаря которым, считает Мэй, музыкант мог быть жив и сегодня.