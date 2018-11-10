В Дагестане полицейский погиб при оформлении ДТП

В Дагестане сотрудник ГИБДД погиб при оформлении ДТП.

Как сообщает РИА "Дагестан", трагедия случилась на девятом километре трассы Кочубей — Минводы. Выехавшие на место аварии сотрудники полиции оформляли ДТП, находясь в служебной машине. В это время в неё врезался двигавшийся со стороны Минвод грузовик.

От полученных травм один из инспекторов скончался на месте.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.