В Дагестане полицейский погиб при оформлении ДТП

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В Дагестане полицейский погиб при оформлении ДТП

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Дагестане сотрудник ГИБДД погиб при оформлении ДТП.

Как сообщает РИА "Дагестан", трагедия случилась на девятом километре трассы Кочубей — Минводы. Выехавшие на место аварии сотрудники полиции оформляли ДТП, находясь в служебной машине. В это время в неё врезался двигавшийся со стороны Минвод грузовик.

От полученных травм один из инспекторов скончался на месте.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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