Президент Австрии призвал тщательно расследовать дело о "шпионаже"

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Президент Австрии призвал тщательно расследовать дело о "шпионаже"

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Президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Фото © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен потребовал провести тщательное расследование дела экс-полковника вооружённых сил страны, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщает газета Österreich.

Австрийский лидер отметил, что шпионаж неприемлем.

Напомним, СМИ сообщали о задержании экс-полковника, которого подозревают в шпионаже в пользу России. В Минобороны Австрии подтвердили эту информацию. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что оказался неприятно удивлён сложившейся ситуацией.

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