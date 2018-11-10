В Италии прошла церемония вручения премии "Русский Рим"

В Италии во дворце Поли прошла торжественная церемония вручения премии "Русский Рим". Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что награду в номинации "Театральное искусство" получил народный артист РФ и солист балета Андрис Лиепа. Скрипач Сергей Крылов удостоился приза за продвижение русской культуры в музыке. В номинации "Изобразительное искусство" одержал победу архитектор Сергей Чобан.

Помимо этого, профессор Сильвия Бурини удостоилась награды за популяризацию русского искусства на Западе. А за продвижение культуры в литературе приз получила писательница Гузель Яхина. Создатель центра имени Марины Цветаевой в Германии Элизабет Шорэ победила в номинации "За сохранение русского культурного наследия за рубежом".