Президент Шри-Ланки объявил о роспуске парламента

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Президент Шри-Ланки объявил о роспуске парламента

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Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена принял решение с 10 ноября распустить парламент и назначить всеобщие выборы в январе, пишет издание The Economic Times.

Заявление было сделано после того, как партия действующего президента не смогла продвинуть своего премьер-министра, не имея большинства мест.

После произошедшего Майтрипала Сирисена назначил на пост главы правительства Махинда Раджапакса, с помощью которого надеется обеспечить себе переизбрание на следующих выборах.

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