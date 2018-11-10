Президент Шри-Ланки объявил о роспуске парламента

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена принял решение с 10 ноября распустить парламент и назначить всеобщие выборы в январе, пишет издание The Economic Times.

Заявление было сделано после того, как партия действующего президента не смогла продвинуть своего премьер-министра, не имея большинства мест.

После произошедшего Майтрипала Сирисена назначил на пост главы правительства Махинда Раджапакса, с помощью которого надеется обеспечить себе переизбрание на следующих выборах.