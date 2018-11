Политологи назвали причины ненависти Запада к России

По их мнению, Великобритании и США не нравится "экономический национализм" РФ и Китая.

Политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд в своей книге Union Jackboot: What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy отметили, что Великобритании и США больше всего не нравится нежелание России поддаваться их влиянию.

В отрывке из книги, приведённом изданием CounterPunch, политологи рассуждают об отношении Вашингтона и Лондона к Москве. В частности, Коулз вспомнил, что в Великобритании Россию позиционируют как врага уже с начала XX века — периода, названного британскими историками "первой холодной войной".

По словам Коулза, на современном этапе США стремятся к сохранению экономической гегемонии, но встречают отпор со стороны РФ.

— Запад ненавидит Россию, потому что она не делает то, что ей говорят, — убеждён политолог.

Также он раскритиковал военные действия Запада, в частности попытки НАТО повлиять на Украину.

— Представьте, как если бы Шотландия отделилась от Великобритании, а русские стали бы проводить у наших границ военные учения, якобы чтобы сдержать британцев от захвата Шотландии. То же самое мы делаем на Украине, — резюмировал Коулз.

Вместе с соавтором Элфордом он также сделал вывод, что Москва и Пекин не представляют военной угрозы, просто Западу не нравится "экономический национализм" и развитие этих стран.