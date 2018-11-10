США могут ограничить сотрудничество с Саудовской Аравией из-за дела Хашогджи

Вашингтон намерен обязать Эр-Рияд отчитываться о своих ядерных объектах перед МАГАТЭ и докладывать конгрессу о ситуации с правами человека.

Конгрессмен-демократ Брэд Шерман планирует внести на рассмотрение законопроект, ограничивающий сотрудничество США с Саудовской Аравией, пишет Vox. Сообщается, что документ получил название "Закон 2018 года о недопущении Саудовской Аравии к ядерному оружию".

Согласно документу Белый дом должен согласовать с конгрессом правила передачи ядерных технологий другим странам. Законопроект предполагает, что инспекторы МАГАТЭ будут регулярно проверять ядерные объекты Саудовской Аравии.

Кроме того, Эр-Риад должен будет предоставлять Вашингтону доклады о ходе расследования убийства саудовского журналиста Хашогджи.

По данным издания, в случае принятия документа Саудовская Аравия не сможет получить в США ядерные технологии.

Напомним, живший в США журналист из Саудовской Аравии Джамаль Хашогджи исчез после того, как вошёл в здание консульства в Стамбуле. Впоследствии стало известно, что известного своей критикой Эр-Рияда обозревателя The Washington Post убили. Тело Хашогджи нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсула.